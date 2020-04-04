Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimi, aile sağlığı çalışanlarının da esnek mesai uygulamasından faydalanması gerektiği hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker Yazılı açıklama yaptı. Çeker, “Türkiye’nin amansız bir mücadele verdiği korona virüs salgınında en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının hakkı ne yapılsa ödenemez, emeklerinin değerini karşılayacak hiçbir ekonomik değer yoktur. Bu nedenle sağlık çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Ruh ve Beden sağlıklarını korumak, huzurlarını, rahatlarını sağlamak, taleplerini yerine getirmek herkesin birinci vazifesi olarak görmekteyiz” dedi.
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Aile sağlığı merkezlerinde esnek mesaiye geçilmeli
Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimi, aile sağlığı çalışanları da esnek mesai uygulamasından faydalanmalı” dedi
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Yorumlar
(1 )
Babacan - Aile sağlık kapalı hasta almıyor bu zamanda calışmayaçaklarda ne zaman calışaçaklar vatandaş bu zamanda hastaneye gitmek zorunda kalıyor buda hem külfet hemde tehlikeli kendilerini alkışlamıyorum
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