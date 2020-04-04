Derince’de dört bir yana dezenfektan standı kuruldu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Derince Belediyesi, halkın huzuru ve sağlığı için tedbirler almaya devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının tüm mahallelerde kapsamlı bir şekilde devam ettiği Derince’de bu kez ilçenin yoğun olarak kullanılan tüm noktalarına dezenfeksiyon stantları yerleştirildi.
MUHTELİF NOKTALARA DA YERLEŞTİRİLDİ
Derince Belediyesi’nin hazırladığı ve ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye gönderdiği dezenfektan stantları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, mahalle muhtarlıkları önü, Aile Sağlığı Merkezleri ve kentin muhtelif noktalarında halkın kullanımına sunuldu. Vatandaşlar da uygulamalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Derince Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz