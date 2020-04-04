Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:31 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:32 TSİ

Pandeminin etkileri nisan ayında daha etkili görülecek

Enflasyon oranlarını değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  “Mart ayında TÜFE aylık yüzde 0.57 artışla yıllık yüzde 11.86’ya geriledi. Aylık bu artışta gıda ve sağlıkta yaşanan yükselişin etkisini görüyoruz” dedi
mask

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayında hem TÜFE hem ÜFE’de yaşanan gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyledi. Zeytinoğlu, “Mart ayında TÜFE aylık yüzde 0.57 artışla yıllık yüzde 11.86’ya geriledi. Aylık bu artışta gıda ve sağlıkta yaşanan yükselişin etkisini görüyoruz. Ayrıca petrol fiyatlarındaki gerilemenin de enflasyona olumlu etkisi oldu. Ulaştırma grubu enflasyonu aylık yüzde 1.91 geriledi” dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI

Zeytinoğlu, dünya genelinde yaşanan pandeminin etkilerinin nisan ayında daha etkili görülebileceğini söyleyerek, “Koronavirüs salgını ile gıda dışındaki taleplerdeki azalış ve kur baskısı olmasına rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri ile nisan ayı enflasyonunda gerileme bekleyebiliriz.”açıklamasında bulundu.

TALEP YETERSİZLİĞİ

“Mart ayında ÜFE aylık yüzde 0.87 artışla yıllık yüzde 8.50’ye geriledi.” diyen Zeytinoğlu, “Baz etkisiyle bu ay ÜFE’de gerileme olacağını bekliyorduk. Önümüzdeki aylarda hem baz etkisi hem talep yetersizliğiyle gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz. ÜFE’de ana sanayi gruplarına ilişkin aylık değişimlere baktığımızda ara malında yüzde 2.03, sermaye malında ise yüzde 2.01, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.35 artış, enerjide ise yüzde 6.82 gerileme olduğunu görüyoruz.” dedi.

Bugün 15:31 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Pandeminin etkileri nisan ayında daha etkili görülecek mask
Pandeminin etkileri nisan ayında daha etkili görülecek
Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı mask
Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı
KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi mask
KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi
Mart'ta Koronavirüse rağmen ihracat pazarı büyüdü mask
Mart'ta Koronavirüse rağmen ihracat pazarı büyüdü
Petkim, tıbbi malzeme ve ambalaj hammaddelerinin üretimine ağırlık veriyor mask
Petkim, tıbbi malzeme ve ambalaj hammaddelerinin üretimine ağırlık veriyor
Kampanyaya rekor katılım... mask
Kampanyaya rekor katılım...
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kandıralı genç Covid’i yendi! mask
Kandıralı genç Covid’i yendi!
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak! mask
Gölcük Devlet Hastanesi’nin bahçesine 2 konteyner kurulacak!
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı mask
Bakan Koca, 81 İlin vaka sayısını açıkladı
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı

GALERİ

İzmir koronavirüse aldırış etmedi! mask
İzmir koronavirüse aldırış etmedi!
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında mask
LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine ‘canlı sınıf’ dönemi son aşamasında
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu mask
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı mask
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı mask
Kocaeli'nden gitti uygulamaya takıldı
859 kişinin karantinası bitti! mask
859 kişinin karantinası bitti!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL