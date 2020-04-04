Pandeminin etkileri nisan ayında daha etkili görülecek

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayında hem TÜFE hem ÜFE’de yaşanan gerilemenin devam edeceğini beklediklerini söyledi. Zeytinoğlu, “Mart ayında TÜFE aylık yüzde 0.57 artışla yıllık yüzde 11.86’ya geriledi. Aylık bu artışta gıda ve sağlıkta yaşanan yükselişin etkisini görüyoruz. Ayrıca petrol fiyatlarındaki gerilemenin de enflasyona olumlu etkisi oldu. Ulaştırma grubu enflasyonu aylık yüzde 1.91 geriledi” dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI

Zeytinoğlu, dünya genelinde yaşanan pandeminin etkilerinin nisan ayında daha etkili görülebileceğini söyleyerek, “Koronavirüs salgını ile gıda dışındaki taleplerdeki azalış ve kur baskısı olmasına rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri ile nisan ayı enflasyonunda gerileme bekleyebiliriz.”açıklamasında bulundu.

TALEP YETERSİZLİĞİ

“Mart ayında ÜFE aylık yüzde 0.87 artışla yıllık yüzde 8.50’ye geriledi.” diyen Zeytinoğlu, “Baz etkisiyle bu ay ÜFE’de gerileme olacağını bekliyorduk. Önümüzdeki aylarda hem baz etkisi hem talep yetersizliğiyle gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz. ÜFE’de ana sanayi gruplarına ilişkin aylık değişimlere baktığımızda ara malında yüzde 2.03, sermaye malında ise yüzde 2.01, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.35 artış, enerjide ise yüzde 6.82 gerileme olduğunu görüyoruz.” dedi.