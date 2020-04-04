"Belediyeden mahallemizdeki sorunlara çözüm bekliyoruz"

Bizi Size Ulaştıranlar adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Sokak adresinde Güneşli Market’in sahibi İbrahim Saroğlu. 15 yıldır Cumhuriyet Mahallesi’nde marketçilik yaptığını belirten 66 yaşındaki esnaf Saroğlu, işlerinin kış aylarında gittikçe düştüğünü ifade ederken, belediyeden de mahalledeki bazı olumsuzlukları gidermesini beklediklerini söyledi.

“BU SIRALAR PEK KEYİFLİ DEĞİL”

Saroğlu, “15 yıldır Cumhuriyet Mahallesi’nde marketçilik yapıyorum. İşlerimiz şu sıralar pek keyifli değil. Kış aylarında da işlerimiz biraz düşüyor. Vatandaşın doğalgaz gibi harcamaları artınca dolayısıyla bazı giderlerini kısıyor” ifadelerine yer verdi.

“MAHALLEDE EKSİKLİKLERİMİZ VAR”

Devamında Saroğlu, “Cumhuriyet Mahallesi İzmit’in en güzel yerleşimlerinden biri. Ancak bazı eksikliklerimiz var, bunu da belediye görmüyor. Gelişigüzel araç parklanması ve yağmurlu havalarda yolların suyla kaplanması en önemli sorunlarımızdan birkaçı. Kaldırımların bazıları çökmüş durumda. Belediyeden bu olumsuzlukları gidermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.