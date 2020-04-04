Karamürsel’de eczanelere koronavirüs denetimleri

Koronavirüs salgını sebebiyle özellikle hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışı şikayetlerine karşı Karamürsel Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karamürsel Belediyesi’ne bağlı ekipler dezenfektan, maske, kolonya satışı yapan eczanelere yönelik fiyat denetimi yaptı.

FAHİŞ FİYATA MÜSAADE YOK

Piyasa gözetim faaliyetlerinin sık aralıkla yapılacağı bildirildi. Bu denetimlerin yanında özellikle gıda ürünlerinde görülmeye başlayan haksız fiyat artışları da denetim ve gözetim bu konuda da çalışmalar başladı. Yaşanan koronavirüs tehlikesi nedeniyle halkın sağlığı ve yaşanan fahiş fiyat artışlarına müsaade edilmeyecek.

VATANDAŞ ŞİKAYET EDEBİLECEK

Vatandaşların da haksız fiyat artışı şikayetlerini Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Sistemi, Cimer, Alo 175 Tüketici Hattı ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihbar hattı VİMER-189’a da şikayet etmesi mümkün. Vatandaşlar, fahiş fiyata ürün satan iş yeri ve firmaları Alo 189 Alo Maliye hattına da bildirebilirler.