Körfez Kaymakamı Bilgin’den vatandaşa çağrı

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin vatandaşlara çağrıda bulanarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Devletin bütün kurumlarıyla bu virüse karşı mücadele ettiklerini belirten Kaymakam Bilgin, "Burada en büyük görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise toplu bir şekilde bir arada bulunmasınlar. Sosyal mesafeyi mutlak suretle korusunlar” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Kaymakam Bilgin, “Kurumlarımızın belirtmiş olduğu kurallara uymaya gözen göstersinler. Bu sıkıntılı günlerde geçecektir. Bu nedenle bireysel ve toplumsal olarak üzerimize düşeni yapalım. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız; kesinlikle sokağa çıkmama yasağına uysunlar; ihtiyaçları olduğu takdirde her türlü destek verilecektir. Sağlık çalışanlarımız; fedakarca çalışmalarını sürdürüyorlar. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” şeklinde konuştu.