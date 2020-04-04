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Gürsu: Davan emin ellerdedir Başbuğ'um

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’i edebiyete intikalinin 23’üncü yılında saygıyla anarak, “Davan emin ellerdedir Başbuğ’um” dedi
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MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu; MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in ölümünün sene-i devriyesi nedeniyle bir açıklamada bulundu. Parti binasında Atatürk ile Başbuğ'un dev posterini asan Gürsu, yaptığı açıklama ile Ülkücü Hareketin ve MHP’nin kurucu lideri, devlet adamı ve Politikacı Başbuğ Alparslan Türkeş’in ebediyete intikalinin üzerinden 23 yıl geçtiğini hatırlattı.

“EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTE”

Gürsu, “Başbuğ Alparslan Türkeş’in diktiği ülkü fidanı kök salmış, bir ulu ağaç misali boy vermiştir. Başbuğ’umuzun etrafında toplanan yüzlerin, binlerin açtığı mukaddes yolda; bugün milyonlar yürümektedir. MHP, Başbuğ’umuzun işaret ettiği istikamette Liderimiz Devlet Bahçeli’nin rehberliğinde kutlu bir hedefe, yeni bir Kızılelma’ya doğru emin ve salim adımlarla ilerlemektedir. Bu vesile ile Başbuğ’umuz Alpaslan Türkeş'e Dar-ı Bekaya irtihalinin seneyi devriyesinde, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun” dedi.

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