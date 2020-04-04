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Polis ekiplerinden turnikelerde sıkı denetim

Kocaeli’nin otoyol bağlantı noktası olan Kandıra ve Körfez turnikelerinde tedbir alan polis ekipleri, özel araç sürücülerinin kent dışına çıkışlarına izin vermezken kente giriş yapan araç sürücülerinin ise tek tek ateşleri kontrol ediliyor

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Coronavirüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların kısıtlanması nedeniyle polis ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında tedbir almaya başladı. Daha önce alınan tedbirler kapsamında Kuruşeşme ve Uzunçiftlik turnikelerinden Kocaeli sınırlarına girişler kapatılmıştı. Kandıra ve Körfez turnikelerde tedbir alan polis ekipleri özel araçların kentten çıkmasına ve giriş yapmasına izin vermezken kente giriş yapan araç sürücülerinin ateşini tek tek kontrol edildi. Ateşi yüksek çıkan sürücüler tedbir amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye gönderilirken turnikelerden otoyola çıkmalarına izin verilmeyen araçlar ise geri çevrildi. Tedbirlerin yasak süresi boyunca devam edeceği belirtildi.

Bugün 15:40 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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