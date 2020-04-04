İzmit Belediyesi Kuruçeşme’de ücretsiz maske dağıttı

Mart ayı itibariyle ülkemizde etkisini gösteren koronavirüse karşı canla başla çalışan İzmit Belediyesi, tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Pazar, market ve toplu ulaşıma girişlerin yasaklanması sonrasında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kentin farklı noktalarında ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu. Bu kapsamda belediye ekipleri, kentin birçok yerinde olduğu gibi Kuruçeşme bölgesinde de vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN

Sabah saatleri itibariyle kentin birçok noktasında dağıtıma başlayan ekipler Kuruçeşme bölgesinde de vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kolayca maske bulamadıklarını ve bu çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, halkın sağlığını önemseyen ve bu kapsamda koronavirüse karşı seferber olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve belediye emekçilerine teşekkür etti.