Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve annesi 112’de hemşire olduğu için onu göremeyen ve 10 gündür dayısında kalan minik Ela’ya moral olsun diyerek telefonla görüştü. Ela Köseoğlu ile görüşmesinde daha önce Ela’nın karne töreninde kendisine şiir okuduğunu da hatırlayan Başkan Söğüt, onun derece aldığını da hatırladı ve onun üzerine sohbet gerçekleştirdi.
BAŞKAN SÖĞÜT SÖZ VERDİ
Annesini görevi dolayısıyla göremeyen ve dayısında kalmak zorunda olduğunu belirten Köseoğlu, zorlu günlerin geçmesi sonrasında annesine kavuşacağını söyleyerek tüm sağlık çalışanlarına dua ettiğini ifade etti. Okullar tatil edilmeden önce Başkanı ziyaret etmek istediklerini ve dersleri için röportaj yapmak istediklerini belirten minik Ela, bu fırsatı şimdi yakaladığını belirterek sorularını sordu. Ela Köseoğlu, sorularına tek tek cevap veren Başkan Söğüt’ü her şey normale döndüğünde sınıf pikniğine davet etti. Başkan Söğüt’te katılacağının sözünü verdi.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Küçük kuzu üzülme sen sakın,annenler gece gündüz kutsal bir meslek yapıp insanların hayatını kurtarmaya çalışıyorlar,bu sıkıntılar geçecek yakında,annende gelecek .
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