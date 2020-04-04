Kale Okulları online eğitimde güven veriyor

Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak, “Yapılan tüm çalışmalar gelecek nesillerimiz için. Bu süreç çocuklarımızın eğitimini etkilememesi için tüm önlemler alındı. 30 Nisan'a kadar kesintisiz KALE SCHOOLS ONLINE EDUCATION devam edecektir. 30 Nisan'dan itibaren hafta sonu dahil 7 gün telafi eğitimi verilecektir. 09.00 -16.10 arası mevcut dersler devam edecek, 16.30 -19.30 arası ise yüz yüze telafi eğitimi ile Corona Virüs tatili eğitim açığı giderilecektir. Kale Okulları her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini almıştır” diye ifade etti.

Kale Okulları Köseköy Şube Müdürü Cem Dalman, "gece gündüz demeden uzaktan eğitime vermiş olduğumuz destek ile öğrencilerimizin mağdur olmaması ve online eğitim konusunda tam destek veren yönetim kurulu başkanımız Bahir Azak'a teşekkür ederim" dedi.