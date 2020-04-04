Satışlar ikinci bir emre kadar durduruldu!

İlgili kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda, “Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat 23:59’dan başlamak üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesinin ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemleri ikinci bir talimata karar durduruldu” ifadeleri yer aldı.

HİÇBİR ARAÇ SATILMAYACAK

Otomotiv sektörü temsilcileri, bu kararın ekonomiye olumsuz etki yaratacağını belirterek, “Bu karar ile ticari araç grubunda yeni araç satışları tamamen duracak, hiç bir aracın alım satımı yapılamayacaktır. Yani ticari araç yetkili satıcılarının faaliyetleri tamamen duracak, bu durum diğer iş kollarının da ekonomiye sağladığı katkıya olumsuz etkileyecektir” açıklamasını yaptı.

İnsanların evden çıkamadığı bir süreç yaşarken, bu dönemde kargo ve malzeme taşımacılığı yapan şirketler hayati öneme sahip. Taşımacılıkta yük bu kadar artarken alınan kararın bu durumu sekteye vuracağı da belirtiliyor. (Sözcü)