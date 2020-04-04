Ellibeş: “Milletimizin her ferdini yaşatmak için mücadele ediliyor”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye’nin Koronavirüs’le mücadelesi ve sağlık sistemiyle Avrupa’nın birçok ülkesinden ileride olduğunu belirterek, “En son yoğun bakım ücretlerini iki katına çıkaran, her hasta için hastanelere 660 TL ödeme kararı alan Türkiye, sosyal devlet ve sağlık hizmetleri adına çok önemli bir adım daha atmıştır” dedi.

ŞEHİR HASTANELERİNİN ÖNEMİ

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye’nin son dönemde birçok alanda olduğu gibi sağlık sistemi ve Koronavirüs salgını mücadelesiyle dünyaya örnek olduğunu ifade etti: “Dünyada on binlerce insanın hayatını kaybettiği, bir milyondan fazlasının hastalığa yakalandığı bir ortamda her şeyin başı sağlık demek gerekiyor. Türkiye’nin Koronavirüsle mücadelesi birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslanamayacak derecede iyi durumda. Bunda erken alınan tedbirler ve sağlık sistemiyle yapılan iyileştirmelerin önemi çok büyük. Özellikle aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 18 ayrı şehirde inşa edilen toplam 22 şehir hastanesiyle sağlık hizmeti verilen yerlere 9 milyon 869 bin 19 m2 kapalı alan, 30 bin 607 yatak, 7 bin 803 poliklinik, bin 85 ameliyathane ve en önemlisi 5 bin 189 yoğun bakım ünitesi ilave olmuştur. Bunların yarısından fazlası hizmete girmiş, yarısı da açılmak üzeredir. Bu sayılar dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle bile karşılaştırılamayacak düzeydedir”.

“ABD VE AVRUPA TEDBİR ALMAKTA ZAYIF KALDI”

“Türkiye’deki kovit-19 hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıranların önemli bir bölümünün Avrupa ve Amerika üzerinden gelmesi bile Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeteri kadar kapsayıcı olmadığının, hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıklarının çok açık göstergesidir. Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Hastalığın ilk defa görülmesinin ardından da ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürütmektedir. Şu an itibariyle ülkemiz nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir. Sokağa çıkma yasağının 65 yaş ve üzerinden sonra 20 yaş ve altına da getirilmesi, market ve pazarlar gibi kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu gibi ek tedbirlerle bu mücadeleye devam edeceğiz. Toplum sağlığımız için hayati önem taşıyan bu tedbirlere herkesi uymaya davet ediyorum”.

YOĞUN BAKIM ÜCRETLERİ İKİ KATINA ÇIKTI

Ellibeş, hem sosyal devlet anlayışı hem de sağlık alanındaki desteklerin durum ve şartlara göre sürekli daha da iyileştirildiğini belirterek şöyle devam etti: “Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yoğun bakım ücretlerini iki katına çıkararak burada tedavi gören hastalarımıza destek sağladı. Aynı şekilde Koronavirüsle mücadele eden hastanelerimize her hasta için günlük 660 TL destek verilecek. Bunlar sosyal devlet anlayışının en güzel örnekleridir. Avrupa ve birçok yabancı ülkede salgına yakalananlar adeta kaderine terk edilirken, Türkiye her bir vatandaşını hayatta tutmak için tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumdadır. Sağlık malzemelerinden, ilaç üretimine tüm ihtiyaçlarını karşılar durumda olması ülkemiz açısından ayrıca övünç meselesidir. Elbette bütün bu yatırım ve çalışmaların başarıya ulaşmasında en büyük etken, kendisinin ve ailesinin hayatını riske atarak gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızdır. Doktorundan hemşiresine, sağlık memurundan, temizlik görevlisine bütün sağlık emekçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.