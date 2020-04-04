Vali Aksoy, avukatların gününü kutladı

Vali Hüseyin Aksoy, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Aksoy mesajında, “Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan temel şartlardan birisi de adaletin sağlanmasıdır. Kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına bu görevi hassasiyetle yerine getiren avukatlarımız, toplumda hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin en yüksek düzeyde olmasında ve özgürlüklerin hukuk önünde adaletli kullanılmasında önemli bir yere sahiptir” dedi.

“HUKUKUN AYRILMAZ PARÇASI”

Vali Aksoy, “Vatandaş devlet ilişkilerinin temelinde, güven duygusunun yerleştirilmesi noktasında önemli bir görev üstlenen ve bu saygın mesleğin mensupları hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası ve bağımsız yargı alanında adalet kavramının hamisidirler. Bu duygu ve düşüncelerle; Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.