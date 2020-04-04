CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, koronavirüsüngetirdiği kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koçak, “Şu anda Covid-19 sebebi ile 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan veya izinli dışarıya çıkabilen Derince’nin AKP’li Belediye Başkanı Zeki Aygün 3 aylık maaşını bağışlayacağını ifade etmiş, fakat hangi maaşını bağışlayacağını söylememiştir. Milletvekilliği emekli maaşını mı, şirketlerden aldığı maaşlarını mı yoksa belediye başkanlığından aldığı maaşı mı? Sayın Başkan bizlerin ne bu kadar maaşı ne de bu kadar geliri var. Ülke sanırım konkordato ilan etti. Çözüm mekanizmasında olanların şikayet hakkı yoktur. Sorunun sebebi olanlar, çözümün parçası olamazlar” şeklinde konuştu.