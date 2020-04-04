CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, koronavirüsüngetirdiği kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koçak, “Şu anda Covid-19 sebebi ile 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamayan veya izinli dışarıya çıkabilen Derince’nin AKP’li Belediye Başkanı Zeki Aygün 3 aylık maaşını bağışlayacağını ifade etmiş, fakat hangi maaşını bağışlayacağını söylememiştir. Milletvekilliği emekli maaşını mı, şirketlerden aldığı maaşlarını mı yoksa belediye başkanlığından aldığı maaşı mı? Sayın Başkan bizlerin ne bu kadar maaşı ne de bu kadar geliri var. Ülke sanırım konkordato ilan etti. Çözüm mekanizmasında olanların şikayet hakkı yoktur. Sorunun sebebi olanlar, çözümün parçası olamazlar” şeklinde konuştu.
Bugün 17:25 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:27 TSİ
“Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olamazlar”
Koronavirüs ile mücadelede başlatılan kampanyaya 3 aylık maaşını bağışlayacağını söyleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e yüklenen CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, “Çözüm mekanizmasında olanların şikayet hakkı yoktur. Sorunun sebebi olanlar, çözümün parçası olamazlar” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz