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Hürriyet Çölyaklıları, korona günlerinde de unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri ile geçtiğimiz aylarda sosyal sorumluluk projesi kapsamında çölyak hastalarının tüketebilmesi için başlatılan glütensiz ürün satışları, koronavirüs nedeniyle birçok işletmenin durduğu şu günlerde dahi Sabri Yalım Parkındaki satış noktasında sunulmaya devam ediliyor
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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle hayatın her alanı etkilenirken, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in, çölyak hastalarının talebi doğrultusunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve çölyaklıları önemli bir imkana kavuşturan glütensiz gıda satışları devam ediyor. Daha önce iki noktada verilen hizmet Belsa Plaza B Bloktaki Down Cafe’de salgın nedeniyle durdurulurken, Sabri Yalım Parkındaki satış noktasında glütensiz ekmek satışı devam ediyor. Çölyak hastaları 50 gramlık ekmeği 50 kuruştan, unu ise 12,5 TL’den almaya devam edecek.


GLUTENSİZ EKMEK ALABİLECEKLER

Bütün dünyanın adeta ortak bir seferberlik ilan ettiği şu günlerde, çölyak hastalarını unutmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Halk Ekmek’ten aldığı fiyattan çölyaklıları glütensiz ekmek ve gıdalarla buluşturmaya devam ediyor. Pek çok ürüne erişmenin kısıtlandığı koronavirüsle mücadele günlerinde, çölyak hastaları Sabri Yalım Parkındaki satış noktalarından glütensiz ürenleri almaya devam edecek. En zor zamanda dahi ürünlere ulaşabilen çölyak hastaları, hizmet için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

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