İzmit Belediyesi yapı projelerini, dijital ortamda alacak

Koronavirüse karşı tüm birimleriyle ve her alanda büyük bir mücadele veren İzmit Belediyesi, vatandaşların dışarı çıkmasına gerek bırakmayacak tedbirleri almaya da devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Birimine verilecek mimari ve statik projeler 06 Nisan 2020 tarihinden itibaren mail ortamında alınacak. Mail için zuhal.bayram@izmit.bel.tr adresi kullanılabilecek.