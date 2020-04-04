Koronavirüse karşı tüm birimleriyle ve her alanda büyük bir mücadele veren İzmit Belediyesi, vatandaşların dışarı çıkmasına gerek bırakmayacak tedbirleri almaya da devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Ruhsat Birimine verilecek mimari ve statik projeler 06 Nisan 2020 tarihinden itibaren mail ortamında alınacak. Mail için zuhal.bayram@izmit.bel.tr adresi kullanılabilecek.
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İzmit Belediyesi yapı projelerini, dijital ortamda alacak
Covid 19 Koronavirüsle mücadelede tüm birimleriyle adeta seferberlik ilan eden İzmit Belediyesi, daha sağlıklı hizmet verebilmek için 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Yapı Ruhsat Birimine verilecek mimari ve statik projeleri elektronik posta ortamında alacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz