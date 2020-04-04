Yeşilova Mahallesi’nde koronavirüs temizliği

İzmit Belediyesi ekipleri İzmit’in mahalle ve köylerinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu temizlik seferberliği büyük takdir ve teşekkür toplarken, ekipler Yeşilova Mahallesi’ni de sokak sokak temizliyor. Sokak ve cadde üzerlerindeki çöp konteynırları da dezenfekte edilirken, temizlik çalışmalarının tüm mahalle tamamlanana kadar süreceği belirtildi.