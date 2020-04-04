İzmit Belediyesi ekipleri İzmit’in mahalle ve köylerinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu temizlik seferberliği büyük takdir ve teşekkür toplarken, ekipler Yeşilova Mahallesi’ni de sokak sokak temizliyor. Sokak ve cadde üzerlerindeki çöp konteynırları da dezenfekte edilirken, temizlik çalışmalarının tüm mahalle tamamlanana kadar süreceği belirtildi.
Bugün 18:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 21:18 TSİ
Yeşilova Mahallesi’nde koronavirüs temizliği
İzmit Belediyesi ekipleri tüm mahalle ve köylerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, Yeşilova Mahallesi’nde de koronavirüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz