Pompalı ile vuruldu hastanede öldü 

İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken iş yeri sahibi E.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Akgün, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Akgün, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz