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Pompalı ile vuruldu hastanede öldü 

Başiskele Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesinde bulunan bir oto boya dükkanında pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Hızır Akgün (34) isimli şahıs, daha çnce aralarında husumet olduğu öğrenilen Başiskele Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde bulunan bir oto boya dükkanı sahibi E.İ. (44) isimli şahsın iş yerine geldi. İddiaya göre Akgün, elindeki tabancayı iş yeri sahibi E.İ.’ye yöneltince E.İ. de iş yerinde bulunan pompalı tüfekle Akgün'e ateş etti. Akgün, sağ diz üstünden yaralanırken olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken iş yeri sahibi E.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Akgün, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Akgün, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 18:33 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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