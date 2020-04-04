Fabrika işçisi kalbine yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Mahallesi Yakut Sokak adresinde ikamet eden İrfan ve Sevim çiftinin oğulları Murat Yılmaz (35) çalışmış olduğu bir boya firmasına ait fabrikada aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınan Yılmaz, kaldırılıdığı hastanede yaşamını yitirdi.
YASA BOĞDU
Yılmaz’ın ailesi ve sevenleri acı haber ile yasa boğulurken Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Bekar olan Murat Yılmaz'ın cenazesinin 5 Nisan Pazar günü toprağa verileceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz