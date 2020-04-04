Bu Kapsamda Hereke Doğu, Hereke Batı, Uzunçiftlik ve Kuruçeşme Turnikelerinin İlimize Giriş ve Çıkış Noktalarının Kapatılmasına Karar Verilmiştir.
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Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 3 Nisan 2020 saat 24.00'den itibaren İlimiz istisnalar hariç araç giriş-çıkışına kapatılmıştır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz