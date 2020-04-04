Acı haberi Fırat Güler verdi

Fırat Güler sosyal medya hesabından böyle duyurdu; Derince Vergi Dairesinde çalışan üyemiz ablamız Yeter ŞEN korona virüsünden dolayı geçen hafta hastaneye alınmıştı bügün akşam itibariyle vefat etmiştir ailesine ,çalışma arkadaşlarına ve sevdiklerine baş sağlığı dileriz. ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN Rabbim milletimizi bu beladan korusun