Fırat Güler sosyal medya hesabından böyle duyurdu; Derince Vergi Dairesinde çalışan üyemiz ablamız Yeter ŞEN korona virüsünden dolayı geçen hafta hastaneye alınmıştı bügün akşam itibariyle vefat etmiştir ailesine ,çalışma arkadaşlarına ve sevdiklerine baş sağlığı dileriz. ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN Rabbim milletimizi bu beladan korusun
Dün 22:55 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 23:11 TSİ
Acı haberi Fırat Güler verdi
Derince Vergi Dairesi'nde çalışan üyemiz Yeter Şen'i korona virüsten kaybettik
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz