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Acı haberi Fırat Güler verdi

Derince Vergi Dairesi'nde çalışan üyemiz Yeter Şen'i korona virüsten kaybettik
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Fırat Güler sosyal medya hesabından böyle duyurdu; Derince Vergi Dairesinde çalışan üyemiz ablamız Yeter ŞEN korona virüsünden dolayı geçen hafta hastaneye alınmıştı bügün akşam itibariyle vefat etmiştir ailesine ,çalışma arkadaşlarına ve sevdiklerine baş sağlığı dileriz. ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN Rabbim milletimizi bu beladan korusun

Dün 22:55 TSİ - Gündem

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