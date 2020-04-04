Genç mühendis yaşam savaşını kaybetti

Olay, geçen pazartesi Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemirci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Funda Muğlu 5'nci kattaki dairesinin balkonundayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Yaralanan Funda Muğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gebze’de bulunan özel hastaneye sevk edilen Funda Muğlu Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Funda Muğlu bugün akşam saatlerinde yapılan tüm mühahalelere rağmen kurtarılamadı.