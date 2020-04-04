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Genç mühendis yaşam savaşını kaybetti

Körfez'de, 6 gün önce 5’inci kattaki dairenin balkonundan düşen mühendis Funda Muğlu (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı
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Olay, geçen pazartesi Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemirci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Funda Muğlu 5'nci kattaki dairesinin balkonundayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Yaralanan Funda Muğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gebze’de bulunan özel hastaneye sevk edilen Funda Muğlu Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Funda Muğlu bugün akşam saatlerinde yapılan tüm mühahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün 23:51 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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