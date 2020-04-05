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Virüsün bulaşmadığı tek yer burası!

Avrupa'daki en fazla corona virüsü vakasının bulunduğu İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası şu ana kadar ülkede corona virüsünün bulaşmadığı tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yaklaşık 3 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa’daki en fazla corona virüsü vakasının bulunduğu İspanya’da Covid-19’a rastlanmayan tek bölge Zahara de la Sierra kasabası.

Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası, İspanya’da corona virüsünün giremediği tek yer. Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağdan kalma mekanlarıyla turistlerin de uğrak yeri. Ancak corona virüsü salgının İspanya’da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya corona virüsünün girmesini engelledi.

İspanya hükümeti 14 Mart’ta ülkeyi karantina altına alırken, temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4’ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engelledi. Belediye Başkan Galvan, “Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık” dedi.

KASABAYA GELENLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, 1 polis tarafından korunan kasabanın kalan tek giriş noktasına gelen her aracı çamaşır suyu ve dezenfektanlarla da yıkattığını belirtti.

Ayrıca 3 günde bir sabah erken saatlerinde 10 kişilik bir grup kasaba sokaklarını dezenfekte ediyor. Yerel bir işletme, bölge sakinlerinin dışarı çıkmaması için yiyecek ve tıbbi malzeme gibi diğer ürünlerin teslimi için 2 görevli çalıştırıyor.

Kasaba ayrıca, yerel işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşılamak için olağanüstü (OHAL) fonunu kullanıyor.

Ayrıca her Cuma akşamı Belediye Başkanı Galvan bir belediye aracını evlerinde sıkılan halka destek olmak için sokak sokak gezdirerek müzik yayını yaptırıyor. Başkan Galvan, kasabanın işletmelerine kendi başına yardım etmeye devam edemeyeceğini, yerel veya ulusal hükümete başvurmak zorunda kalacağını belirterek, “Bu devam ederse bir çeşit finansal akciğere ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalya’dan sonra en yüksek ölüm oranının kaydedildiği İspanya’da corona virüsü nedeniyle ölü sayısı 11 bin 744, vaka sayısı ise 124 bin 736 olarak açıklandı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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