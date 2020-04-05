Hastaneye yatırılan Özyaral’ın tedavisi devam ediyor. Özyaral birkaç gün önce katıldığı bir televizyon programında öksürmeye başlamış; bunu ‘polen kaynaklı alerjik durum’ olarak açıklamış ve programa devam etmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Özyaral’ın öksürük gibi bir belirtisi olduğu halde televizyon programlarına çıkmasına tepki gösterdi.
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Bir profesör daha koronaya yakalandı
Beslenme ve ‘Koruyucu Sağlık’ uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral’ın sosyal medya hesabından virüse yakalandığı duyuruldu
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Değerli hocamıza şifalar diliyorum.
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