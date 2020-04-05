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Hakan Arıkan formaya hasret

Hes Kablo Kayserispor’un sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Hakan Arıkan bu sezon forma giyemedi

İhlas Haber Ajansı
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Sezon başında Gençlerbirliği takımından ayrılarak Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan kaleci Hakan Arıkan, geride kalan 26 hafta sürecinde forma giyemedi. Sarı Kırmızılı takım ile sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan 38 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonunda ne Süper Lig ne de Türkiye Kupası maçlarında görev alamadı.Karamürselspor, İlimtepe Kullar 1975 Spor, Kocaelispor, Osmanlıspor, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor takımlarda forma giyen 38 yaşındaki başarılı kaleci kariyerinde bir birinden önemli maçlarda görev yaptı.


HAKAN ARIKAN'IN KARİYERİ

Türkiye Süper Kupa: 1 maç
Türkiye Kupası: 30 maç
Süper Lig: 155 maç
TFF 1.Lig: 90 maç
Özel Turnuva: 1 maç
Özel Maçlar: 1 maç
Avrupa Şampiyonası: 3 maç
U21 Ligi: 50 maç

Bugün 09:20 TSİ - Spor

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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