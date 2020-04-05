Sokakta kalan adamın yardımına Büyükşehir yetişti

Dışarıda kalan, şeker hastası ve bir ayağı olmayan 54 yaşındaki Katip Deniz’e devletin şefkat elini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzattı. Bacağı için pansuman gereken ve salgın nedeniyle dışarıda kalması risk teşkil eden 54 yaşındaki Deniz için harekete geçen Büyükşehir Zabıta ekipleri, ambulans ile sokakta kalan adamı aldı. Pansumanı yapılan Katip Deniz, Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne alındı.

BARINMA MERKEZİNE GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ambulansında ayağı için gerekli pansumanları yapılan Katip Deniz’e tüm sağlık müdahaleleri de yapıldı. Rahatsızlığı nedeniyle seyahat edemeyecek durumda olan Deniz, Barınma Merkezine getirildi. Bitkin halde görünen Deniz, yediği yemek ve bulduğu sıcak ortamla bir nebzede olsa mutlu oldu.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne yatırılan Katip Deniz; “Allah Devletimize zeval vermesin. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bana yardım etti. Sıcak bir yuvaya kavuştum. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.