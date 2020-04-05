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Koronadan sonra şimdi de çekirge istilası çıktı!

Türkiye korona virüs salgınıyla mücadele ederken bu kez de çekirge tehdidi baş gösterdi. Bilim insanları, söz konusu çekirge istilasının Türkiye’nin fındık tedariğini ciddi anlamda etkileyeceğini belirtiyor.
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The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, dünyanın fındık tedariklerinin Türkiye'yi işgal eden bir çekirge tarafından tehdit edilebileceği konusunda uyardı. Çekirgelerin, dünya fındık arzının yaklaşık % 70'ini sağlayan Karadeniz bölgesinde ise en az sekiz ile yayıldığı ifade ediyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Celal Tuncer, eğer yayılma önlenemezse Türkiye’deki fındıkların yüzde 30’unun zarar görebileceğini ifade etti. Uzmanlar, ise bu rakamı dünyanın fındık erzağının beşte biri ettiğini belirtiyor.

HALK ARASINDAKİ TABİRİ İLE ‘VAMPİR KELEBEK’ OLARAK BİLİNİYOR

Öte yandan fındık üretimini tehdit eden Ricania Simulans’ın halk arasındaki tabiri ile ‘vampir kelebek’in, bir kelebek olarak adlandırılsa da, aslında Çin’de 1850’li yıllarda tespiti yapılan bir çekirge türü olduğu da belirtiliyor. Bölgedeki çiftçiler ise çekirgelerin daha da yayılmasından endişe duyuyor.

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