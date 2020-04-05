Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:09 TSİ- Gündem G: Bugün 14:47 TSİ

Sağlık çalışanının yaşadığı apartmanda skandal yazı!

Sakarya'da apartman yöneticisinin 'sağlık çalışanlarına uyarı' yazdığı nota tepki gösteren ve kendisi de sağlık çalışanı olan vatandaş, " Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz" dedi.
mask

Serdivan'daki Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım A. akşam ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu. Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gören Yıldırım A., yazının boş kalan kısımlarına şu sözleri yazdı: "Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."Yıldırım A. daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı alınan tutum tepki topladı.

Bugün 10:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

dalgacı53 - sağlık çalışanının tutumuda o yazı kadar iğrenç .bir laf vardır tencere kapak hikayesi yani cuk oturmuşlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 16:05
02

Mustafa Sabuncu - O balkona çıkıp alkışlayanlar, ıslık çalanlar bu anı cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaşıyor ama zihniyetlerinde en ufak bir değişme olmuyor. İlk fırsatta sağlıkçıları küçümseyenler, işine gelmeyince kafa göz dalanlar yine bu tayfa. Kaç yıldır sağlık çalışanlarına şiddet yasası çıkarılmaya çalışılıyor ama malumlar reddediyor. Çünkü kendilerine oy veren güruh bu işleri yapanlar.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 13:39
01

Ayhan - tebrikler sağlık çalışanım ben olsam mahkemeye kadar giderim bu apartman yöneticisini şikayet ederim(benim eşimde sağlık çalışanı)

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 11:15
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor mask
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske mask
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış mask
Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış
Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var mask
Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor mask
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu mask
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar

GALERİ

Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL