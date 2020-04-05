Serdivan'daki Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım A. akşam ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu. Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gören Yıldırım A., yazının boş kalan kısımlarına şu sözleri yazdı: "Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."Yıldırım A. daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı alınan tutum tepki topladı.
Bugün 10:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:47 TSİ
Sağlık çalışanının yaşadığı apartmanda skandal yazı!
Sakarya'da apartman yöneticisinin 'sağlık çalışanlarına uyarı' yazdığı nota tepki gösteren ve kendisi de sağlık çalışanı olan vatandaş, " Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
dalgacı53 - sağlık çalışanının tutumuda o yazı kadar iğrenç .bir laf vardır tencere kapak hikayesi yani cuk oturmuşlar
Mustafa Sabuncu - O balkona çıkıp alkışlayanlar, ıslık çalanlar bu anı cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaşıyor ama zihniyetlerinde en ufak bir değişme olmuyor. İlk fırsatta sağlıkçıları küçümseyenler, işine gelmeyince kafa göz dalanlar yine bu tayfa. Kaç yıldır sağlık çalışanlarına şiddet yasası çıkarılmaya çalışılıyor ama malumlar reddediyor. Çünkü kendilerine oy veren güruh bu işleri yapanlar.
Ayhan - tebrikler sağlık çalışanım ben olsam mahkemeye kadar giderim bu apartman yöneticisini şikayet ederim(benim eşimde sağlık çalışanı)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.