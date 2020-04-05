Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:42 TSİ- Gündem G: Bugün 14:25 TSİ

Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'

Korona virüsü ile mücadelede en önde yer alan sağlıkçıların yaptığı 'penguen dansı' hem hastalara hem de çalışanlara moral oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

En son Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 60'ın üstünde Covid-19 vakasının bulunduğu Malatya'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlıkçıların yaptığı penguen dansı bu zor süreçte hem çalışanlara hem de hastalara moral oldu. Hastanede görev yapan Doktor Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü. Özel korunaklı yoğun bakım kıyafetleri ile penguen dansı yapan sağlıkçıların paylaşımı birçok olumlu mesaj aldı.

Bugün 10:42 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet - İyi yapmışsınız Allah yardımcınız olsun iyiki varsınız.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 11:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor mask
Dilovası’nda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske mask
İzmit Belediyesi’nden kamu kurumlarına steril maske
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış mask
Gölcük’lü öğretmenlerden takdir toplayan davranış
Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var mask
Kocaeli’nin kaliteli bir yerel medyası var
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor mask
Derince’de esnaflara dezenfektan dağıtılıyor
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu mask
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar

GALERİ

Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL