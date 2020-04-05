Meteoroloji uyardı: Kuvvetli esecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli genelinde 5-7 Nisan tarihleri arasında etkili olacak kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin verilerine göre bugün (pazar) başlayacak olan etkili kuvvetli yağış ile birlikte salı günü akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar (75-90 km/saat) esmesi beklendiğinden vatandaşları uyardı. Fırtınayla beraber oluşabilecek çatı uçması, ağaç düşmesi gibi olumsuz durumlara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.