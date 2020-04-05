Bakan Selçuk: 93 ilaç daha listede...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, 4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

“SGK TARAFINDAN KARŞILANAN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8.564’E ULAŞTI”

Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.564’e ulaştı.” açıklamasını yaptı.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde:

"2 KANSER İLACI, 2 EPİLEPSİ İLACI, 3 PARKİNSON İLACI, 7 KALP İLACI, 6 DİYABET İLACI, 7 ASTIM – KOAH İLACI”

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim.” dedi.