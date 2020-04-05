Alışverişte panik bitti, endişe başladı

Sözcü'nün haberine göre ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından marketlerde panik alışverişine koşan tüketicide, mücadelenin uzama sinyalleri vermesi ile birlikte, paniğin yerini endişe aldı. Bireysel karantinaların başladığı ilk hafta, kolonya, sirke, makarna ve bakliyat satışları ön plana çıkarken, araştırmalar, ikinci haftada atıştırmalık raflarının rağbet görmeye başladığını ortaya koydu. 25-31 Mart haftasında ise bağışıklığı güçlendirici etkisinin öne çıkması ile turşu satışlarda rekor kırarken, eve kapanan tüketicinin 3 haftadır istikrarla aldığı ürün ise hamur ve ekmek mayası oldu.

TURŞU REKOR KIRDI

Ipsos Araştırma Şirketi tarafından hane tüketim paneli üzerinden hazırlanan araştırma, salgın sonrası tüketici alışverişlerinde her hafta farklı parametrelerin öne çıktığını ortaya koydu. 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen araştırmaya göre, içecek ürünlerindeki artış yüzde 85'i aşarken, bağışıklık sistemini güçlendirici olduğuna yönelik haberlerin de etkisi ile turşu satın alımları yüzde 129 artarak rekor kırdı. Bunu diş macunu ve diş fırçası izlerken, evde yemek yapma sayısının artması ile birlikte, sos salça satışlarında da büyük artışlar görüldü. Araştırmaya göre, dondurma, turşu, hazır yemekler, yoğurt, reçel-bal ve soslar listeye ilk defa giren gıda kategorileri oldu.