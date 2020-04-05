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Kartepe'de pazar yerlerine düzenleme yapıldı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre pazar yerlerinde düzenleme yaptı
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Çin’in Hubei eyaletine bağlı olan Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenleme yaptı.

PAZARLARA YENİ DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile pazar yerleri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak. Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak. Bu genelge uyarınca Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bütün pazarlarda düzenleme yaptı.

ÇOCUK VE YAŞLILARA İZİN VERİLMİYOR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Pazar yerlerinde giriş çıkışı bariyerle ayırırken, her giriş ve çıkışta dezenfekten kullanmaları noktasında uyarılarda bulunuyorlar. Bakanlık tarafından gönderilen genelgeye göre çocuk ve 65 yaş üstü vatandaşların pazar alanına girmesine izin verilmiyor. Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “Covid-19 önlemleri kapsamında alınan bütün tedbirler titizlikle yerine getirilmektedir. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için görevinin başındadır. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasınlar, belediye ekiplerimiz tarafından her türlü ihtiyaçları giderilmektedir” ifadelerini kullandı.

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