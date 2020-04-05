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TAYSAD’ın Koronavirüs Etki Araştırmaları Devam Ediyor!

Koronavirüs (COVID-19) salgınının tedarik sanayisine olan etkileri artarak devam ediyor. Sektörün problemlerini gözler önüne sermek amacıyla çalışmalar yürüten Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), ikinci anket çalışmasını gerçekleştirerek, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor
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25 Mart’ta düzenlediği anket ile salgının otomotiv tedarik sanayindeki 100 bin çalışanı etkilediğini gözler önüne seren TAYSAD’ın ikinci anketinde ise sektördeki iş ve motivasyon kaybının da yükselişe geçtiği ortaya çıktı. İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü İŞKUR Çalışma Ödeneği’ne başvururken, bu oran ikinci ankette artarak yüzde 75’e çıktı. Yeni yapılan anket, üyelerin Kısa Çalışma desteğine ihtiyaçlarının en az 3 ay daha devam edeceğini ortaya koyarken, iş ve ciro kaybının üyeler arasında halen en büyük problem olduğunu ortaya koydu.

 YENİ DESTEK HAZIRLANMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

İlk ankette, bir sonraki hafta işleri komple durduracaklarını belirten üyelerin oranı yüzde 24 olarak belirtilirken, ikinci ankette ise bu oran yüzde 35’e yükseldi. Ayrıca üyeler, 20 Nisan sonrasında komple duruşun azalacağı görüşünde olduklarını belirtti. Anket; krizin olumsuz sonuçlarının 2-3 ay daha devam edeceğini ve sektördeki karamsar bakış açısının yükselişe geçtiğini gösterdi. Otomotiv tedarik sanayinin sosyal sorumluluğunun bilincinde ve sağlık sektörüne yardım etmek için can siparane çalıştığını ifade eden TAYSAD Başkanı Alper Kanca, salgının ardından ortaya çıkan sorunların giderilmesi için yeni desteklerin hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

 

Bugün 11:17 TSİ - Ekonomi

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