İzmit’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi ekipleri İzmit’in mahalle ve köylerinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Yeşilova Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sokak ve cadde üzerlerindeki çöp konteynırları da dezenfekte edilirken, temizlik çalışmalarının tüm mahalle tamamlanana kadar süreceği belirtildi.