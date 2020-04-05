İzmit Belediyesi ekipleri İzmit’in mahalle ve köylerinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Yeşilova Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sokak ve cadde üzerlerindeki çöp konteynırları da dezenfekte edilirken, temizlik çalışmalarının tüm mahalle tamamlanana kadar süreceği belirtildi.
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İzmit’te dezenfekte çalışmaları sürüyor
İzmit Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Yeşilova Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz