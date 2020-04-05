Vali Aksoy: 113 vatandaşa para cezası kesildi

Koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla İl İdare Kurulunda alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Pandemi Kurulu 2. Toplantısı gerçekleştirildi.

113 VATANDAŞA PARA CEZASI

Gerçekleştirilen toplantıda Aksoy, “Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara sokağa çıkma yasağı ilan edildiği 22 Mart’tan itibaren toplamda 2644 vatandaşımız dışarı çıktığı için ikaz edilmiş, bunlardan 113’üne idari para cezası uygulanmıştır” dedi.