Vali Aksoy: 113 vatandaşa para cezası kesildi

Koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla İl İdare Kurulunda alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Pandemi Kurulu 2. Toplantısı gerçekleştirildi.
113 VATANDAŞA PARA CEZASI
Gerçekleştirilen toplantıda Aksoy, “Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara sokağa çıkma yasağı ilan edildiği 22 Mart’tan itibaren toplamda 2644 vatandaşımız dışarı çıktığı için ikaz edilmiş, bunlardan 113’üne idari para cezası uygulanmıştır” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - YAŞ ARALIKLARINIDA ACIKLARMISINIZ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.