Baro vesayetini ortadan kaldıracağız

Avukatlar tarafından yapılan savunmanın yargının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, ileri bir demokrasiye ulaşmanın yolunun hukuka duyulan güvenle elde edilebileceğini söyledi. Başkan Kılıç, Avukatlar, ihtiyaç duyduğumuz savunma hakkının temsilcileridir. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin etkin biçimde yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar.
AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLARIM
Avukatlar üzerinde vesayetçi bir yapı olan Barolar, meslek sorunlarını çözen kurumlar haline dönüştürülecektir. Alternatif baro seçeneklerinin de bu bağlamda düşünülebileceğine inanıyoruz. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, saygılar sunarım, kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz