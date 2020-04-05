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Baro vesayetini ortadan kaldıracağız

5 Nisan Avukatlar Günü dolaysıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, tüm avukatların gününü tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi.
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Avukatlar tarafından yapılan savunmanın yargının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, ileri bir demokrasiye ulaşmanın yolunun hukuka duyulan güvenle elde edilebileceğini söyledi. Başkan Kılıç, Avukatlar, ihtiyaç duyduğumuz savunma hakkının temsilcileridir. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin etkin biçimde yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar.

AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLARIM

Avukatlar üzerinde vesayetçi bir yapı olan Barolar, meslek sorunlarını çözen kurumlar haline dönüştürülecektir. Alternatif baro seçeneklerinin de bu bağlamda düşünülebileceğine inanıyoruz. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, saygılar sunarım, kullandı.

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