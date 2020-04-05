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"29 bin 262 talep yerine getirildi"

İl Pandemi Kurulu 2. toplantısında konuşan Vali Aksoy, 22 Mart'tan bugüne kadar vatandaştan gelen 29 bin 262 talebin yerine getirildiğini söyledi
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Kocaeli Valiliği, koronavirüs tedbirlerinin uygulanması, yeni tedbirler alınması gibi konularda görüşmek üzere Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Pandemi Kurulu 2. Toplantısını gerçekleştirdi.

GENİŞ KATILIM

Toplantıya, Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan,  Vali Yardımcıları;  Dursun Balaban, Osman Ekşi, Nihat Kaynar, Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir,  İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı SG-71 Komutanı Ü. Tğm Can Bozkurt,K.B.B Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık,  Daire Müdür ve yetkilileri,  Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek  ve Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar katıldı.

“29 BİN 262 TALEP YERİNE GETİRİLDİ”

Vali Aksoy, toplantıda Vefa Destek Gruplarının bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili olarak Aksoy, “İlçelerimiz de Vefa Destek Grupları oluşturuldu. Bu gruplar vatandaşlarımızın taleplerini alıp onların ihtiyaçlarını gidermek üzere özellikle uygulamaya geçildiği 22 Mart tan itibaren bugüne kadar 29 bin 262 talep yerine getirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından evde sağlık hizmeti, Büyükşehir Belediyemiz tarafından da evde bakım hizmeti, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından bir takım sosyal hizmetlerde vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor.

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Yorumlar

(3)
03

Kadir Yazıcı - Arkadaşım kötülemek için yorum yapmayın varsa ihtiyacın ilgili birimlere bildir sanada yardım ederler.bende akp üyesiyim 20 gündür calışmıyorum bana birşey gelmedi istemiyorum da ssenin dedigin gibi yandaşlık yapsalar banada gelirdi.gercekten ihtiyaçı olana yardım yapılsın.sizde boşboş yorum yapmayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 16:47
02

Ersoy Kandemir - Çok merak etmem,işiniz gücünüz rakam olmuş,gitte bakkala sor bakayım kolonya maske sarımsak kaç para?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 13:34
01

A.yıldız - yandaşa hizmet yandaşa yalan söylemeyin bizim evde engelli var hemde ağır engelli üstelik bende göz felci geçirdim .iki felçli hasta bir ergen genç. ne kapımızı çalan oldu ne soran oldu ama kayıtlı olsak akp ye her an yanımızdalar. mesele bu

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 12:56
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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