"29 bin 262 talep yerine getirildi"

Kocaeli Valiliği, koronavirüs tedbirlerinin uygulanması, yeni tedbirler alınması gibi konularda görüşmek üzere Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Pandemi Kurulu 2. Toplantısını gerçekleştirdi.

GENİŞ KATILIM

Toplantıya, Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcıları; Dursun Balaban, Osman Ekşi, Nihat Kaynar, Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı SG-71 Komutanı Ü. Tğm Can Bozkurt,K.B.B Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Daire Müdür ve yetkilileri, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek ve Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar katıldı.

“29 BİN 262 TALEP YERİNE GETİRİLDİ”

Vali Aksoy, toplantıda Vefa Destek Gruplarının bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili olarak Aksoy, “İlçelerimiz de Vefa Destek Grupları oluşturuldu. Bu gruplar vatandaşlarımızın taleplerini alıp onların ihtiyaçlarını gidermek üzere özellikle uygulamaya geçildiği 22 Mart tan itibaren bugüne kadar 29 bin 262 talep yerine getirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından evde sağlık hizmeti, Büyükşehir Belediyemiz tarafından da evde bakım hizmeti, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından bir takım sosyal hizmetlerde vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor.