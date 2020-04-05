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Berberler ilanla evlere gidiyor!

Coronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen berber esnafından bazılarının sosyal medya üzerinden evlere gelip hizmet verebileceğini belirtmesine Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan Coronavirüs nedeniyle ülkemizde tedbir amaçlı birçok işletme hakkında geçici olarak kapatma kararı verilmişti. Bu karar berber ve kuaförleri de kapsadı. İçişler Bakanlığı genelgesiyle, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fiziksel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi kararının ardından Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu birçok ilde bazı berberler evlere servis vermeye başladı.

“ÖNCE SAĞLIK OLMALI”

Sosyal medya üzerinden evlere gelip hizmet verebileceklerini söyleyen bazı vatandaşlar hakkında Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt uyarılarda bulundu. Bozkurt yaptığı uyarıda, “Gördüğümüz anda polise haber veriyoruz. Vatandaşlarımız da bu tarz olayları gördüğü zaman polise ihbar edebilir.  Bu olayın 3 bin 100 tl cezası var. Bu konuda biz üyelerimize mesaj gönderdik. Tabiki işyeri kapanan esnaflarımız zor durumda. Ancak düşüncemiz önce sağlık olmalı.Bugün para kazanalım derken,  ailesine hastalık taşıyabilir.  Herkes bu konuda duyarlı olmalı” ifadelerinde bulundu.

Bugün 12:23 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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Bora Yılmaz - sayın oda baskanı ben berber değilim ancak berber komsum var yasaktan beri işyeri kapalı ve evi kira dükkanı kira ve 2 cocugu var hiç bir geliri yok zaten kıt kanaat geçiniyordu şimdi dolabı tamtakır siz oda baskanı olrak takmısınız kravatınızı cıkmısınız kamera karsına ahkam kesiyorsunuz aidat zamanı gecikince hemen mesaj atmayı biliyorsunuz soruyormusunuz ey meslektaşım işyerin kapalı ne yapıyorsun ne ediyorsun nasıl geçiniyorsun diye soruyormusun . çıkmış sırf laf olsun diye haber olsun diye gazeteye demeç veriyorsunuz milet aç aç bina sakinleri elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 16:10

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