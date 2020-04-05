Berberler ilanla evlere gidiyor!

Dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan Coronavirüs nedeniyle ülkemizde tedbir amaçlı birçok işletme hakkında geçici olarak kapatma kararı verilmişti. Bu karar berber ve kuaförleri de kapsadı. İçişler Bakanlığı genelgesiyle, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fiziksel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi kararının ardından Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu birçok ilde bazı berberler evlere servis vermeye başladı.

“ÖNCE SAĞLIK OLMALI”

Sosyal medya üzerinden evlere gelip hizmet verebileceklerini söyleyen bazı vatandaşlar hakkında Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt uyarılarda bulundu. Bozkurt yaptığı uyarıda, “Gördüğümüz anda polise haber veriyoruz. Vatandaşlarımız da bu tarz olayları gördüğü zaman polise ihbar edebilir. Bu olayın 3 bin 100 tl cezası var. Bu konuda biz üyelerimize mesaj gönderdik. Tabiki işyeri kapanan esnaflarımız zor durumda. Ancak düşüncemiz önce sağlık olmalı.Bugün para kazanalım derken, ailesine hastalık taşıyabilir. Herkes bu konuda duyarlı olmalı” ifadelerinde bulundu.