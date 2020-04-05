Lütfü Türkkan'dan unutmayalım çağrısı!

Sokaklarda yaşamak zorunda kalan hayvanlar, insanların evlerinden çıkmaması nedeniyle her zamankinden daha mağdur durumda kaldılar. iYi PARTİ TBMM Grup Başkan V. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu mağduriyete dikkat çekti.
İşte Türkkan'ın o sosyal medya paylaşımı;
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz