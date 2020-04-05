KOTO’dan İŞKUR’a ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ teşekkürü

Ülkemizi saran virüs sebebiyle işyerleri kapanan iş insanına yönelik olarak Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İŞKUR tarafından tekrar başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kısa sürede sonuçlandırılarak, iş insanına adeta nefes aldırılıyor. İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü’nde de çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden ve Kocaelili iş insanları adına teşekkür açıklaması yapan Kocaeli Ticaret Odası, “Böylesi bir dönemde, hayata geçirilen uygulamaların sahada da ivedilikle uygulanması hayati önem taşıyor.

İŞKUR'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Başvuruların kısa sürede sonuçlandırılması noktasında göstermiş oldukları üstün çaba ve başarılı çalışmaları dolayısıyla İŞKUR’a teşekkür ediyoruz. Devletimizin ve iş dünyamızın tüm kurumlarının böyle titiz ve özverili çalışması, koronavirüsle iktisadi mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmamızın vesilesi olacaktır” ifadeleri yer aldı.