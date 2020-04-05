Ellibeş: Yargı Reformu avukatlarımızın önerileriyle hazırlandı

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yazılı bir açıklama yayınlandı. Ellibeş açıklamasında şu ifadelerde bulundu; “Savunma ve yargının en temel unsuru avukatlarımızın kuşkusuz mesleki sorunlarına çözüm bulmak, önerilerini dinlemek hükümetimizin her zaman önceliklerinden olmuştur. Yargı Reformu Strateji Belgesi bu düşünceden hareketle avukatlarımızın görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı. Bu belge sayesinde hukukun ayrılmaz parçası avukatlarımızın beklenti ve tavsiyeleri adalet sistemimize de yansımaya başladı.
“SAVUNMA VE HAK ARAMA GÖREVLERİNDE BAŞARILAR”
Arabuluculuk, e-tebligat ve hususi pasaport hakkının yanı sıra Hukuk Fakülteleri ve mesleğe girişteki kalitenin yükseltilmesi gibi yenilikler de yine bu bu görüş ve öneriler doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Bu duygularla dava ve savunma hakkının, sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurları olan ve bunu kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyor, adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan bütün avukatlarımıza, savunma ve hak arama görevlerinde başarılar diliyorum.”
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Yorumlar
(2 )
İzmi̇tli̇ - HER İDEOLOJİNİN AVUKATLARINDAN DA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİMİ YOKSA SENİN ZİHNİYETİNDEKİ AVUKATLARDAN MI.
Mert Ataman - Yargı reformuymuş. Bunun adı düpedüz af işte. Virüsü fırsat bilip içerideki suç makinelerini dışarı salacaksınız. Bunların mağdurlarına soruyor musunuz bu suçluları af edelim mi diye. Tek suçu size muhaliflik etmiş olanlara af yok ama. Adam çalmamış, öldürmemiş, ırza geçmemiş, uyuşturucu satmamış sadece sizi eleştirmiş ama af yok. Seveyim sizin adalet anlayışınızı.
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