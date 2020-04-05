Ellibeş: Yargı Reformu avukatlarımızın önerileriyle hazırlandı

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yazılı bir açıklama yayınlandı. Ellibeş açıklamasında şu ifadelerde bulundu; “Savunma ve yargının en temel unsuru avukatlarımızın kuşkusuz mesleki sorunlarına çözüm bulmak, önerilerini dinlemek hükümetimizin her zaman önceliklerinden olmuştur. Yargı Reformu Strateji Belgesi bu düşünceden hareketle avukatlarımızın görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı. Bu belge sayesinde hukukun ayrılmaz parçası avukatlarımızın beklenti ve tavsiyeleri adalet sistemimize de yansımaya başladı.

“SAVUNMA VE HAK ARAMA GÖREVLERİNDE BAŞARILAR”

Arabuluculuk, e-tebligat ve hususi pasaport hakkının yanı sıra Hukuk Fakülteleri ve mesleğe girişteki kalitenin yükseltilmesi gibi yenilikler de yine bu bu görüş ve öneriler doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Bu duygularla dava ve savunma hakkının, sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurları olan ve bunu kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyor, adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan bütün avukatlarımıza, savunma ve hak arama görevlerinde başarılar diliyorum.”