Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:57 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:56 TSİ

Ellibeş: Yargı Reformu avukatlarımızın önerileriyle hazırlandı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlandı. Ellibeş açıklamasında, “Yargı Reformu Strateji Belgesi bu düşünceden hareketle avukatlarımızın görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı” dedi
mask

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yazılı bir açıklama yayınlandı. Ellibeş açıklamasında şu ifadelerde bulundu; “Savunma ve yargının en temel unsuru avukatlarımızın kuşkusuz mesleki sorunlarına çözüm bulmak, önerilerini dinlemek hükümetimizin her zaman önceliklerinden olmuştur. Yargı Reformu Strateji Belgesi bu düşünceden hareketle avukatlarımızın görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı. Bu belge sayesinde hukukun ayrılmaz parçası avukatlarımızın beklenti ve tavsiyeleri adalet sistemimize de yansımaya başladı.

“SAVUNMA VE HAK ARAMA GÖREVLERİNDE BAŞARILAR”

Arabuluculuk, e-tebligat ve hususi pasaport hakkının yanı sıra Hukuk Fakülteleri ve mesleğe girişteki kalitenin yükseltilmesi gibi yenilikler de yine bu bu görüş ve öneriler doğrultusunda yapılan çalışmalardır.  Bu duygularla dava ve savunma hakkının, sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurları olan ve bunu kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyor, adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan bütün avukatlarımıza, savunma ve hak arama görevlerinde başarılar diliyorum.”

Bugün 12:57 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

İzmi̇tli̇ - HER İDEOLOJİNİN AVUKATLARINDAN DA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİMİ YOKSA SENİN ZİHNİYETİNDEKİ AVUKATLARDAN MI.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 13:47
01

Mert Ataman - Yargı reformuymuş. Bunun adı düpedüz af işte. Virüsü fırsat bilip içerideki suç makinelerini dışarı salacaksınız. Bunların mağdurlarına soruyor musunuz bu suçluları af edelim mi diye. Tek suçu size muhaliflik etmiş olanlara af yok ama. Adam çalmamış, öldürmemiş, ırza geçmemiş, uyuşturucu satmamış sadece sizi eleştirmiş ama af yok. Seveyim sizin adalet anlayışınızı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 13:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

YRP Kartepe’den‘Askıda Ekmek Kampanyası’ mask
YRP Kartepe’den‘Askıda Ekmek Kampanyası’
“Koronadan daha tehlikeli bir virüs var: Siyonizm” mask
“Koronadan daha tehlikeli bir virüs var: Siyonizm”
Baro vesayetini ortadan kaldıracağız mask
Baro vesayetini ortadan kaldıracağız
“Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olamazlar” mask
“Sorunun sebebi olanlar çözümün parçası olamazlar”
Ellibeş: “Milletimizin her ferdini yaşatmak için mücadele ediliyor” mask
Ellibeş: “Milletimizin her ferdini yaşatmak için mücadele ediliyor”
Gürsu: Davan emin ellerdedir Başbuğ'um mask
Gürsu: Davan emin ellerdedir Başbuğ'um
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu mask
İşçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 fabrikada üretim durdu
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti mask
Kocaeli'de eczanelerin çalışma saati değişti
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı mask
Kocaeli Valiliği her türlü eylemi yasakladı
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı mask
Kocaeli Valiliği duyurdu tamamen ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu mask
Kocaeli'de karantinadaydı ailesine kavuştu
Güne depremle başladılar mask
Güne depremle başladılar

GALERİ

Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL