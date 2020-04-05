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Darıca Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Darıca Belediyesi,  ilçe genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş ve üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Vefa ekibi son bir haftada Darıca’da bin 238 kişinin talebini karşıladı
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İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Darıaca’da da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Darıca Belediyesi bünyesinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, Darıca Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Darıca’da son bir haftada bin 238 kişiye ulaşan ekipler haftanın her günü gece gündüz canla başla çalışıyor. Telefonla istedikleri zaman Vefa Sosyal Destek Ekibine ulaşan vatandaşlar ihtiyaçlarını ve taleplerini belirtiyor. Ekipler de banka işlemleri, para çekme, market ve Pazar alışverişi, seyahat izin belgesi, fatura ödemeleri ve yardım kolileri gibi birçok farklı talebi karşılıyor.

BIYIK: “BİR TELEFON KADAR YAKINIZ”

Vatandaşlar her türlü ihtiyaçlarını karşılayan ekiplere teşekkür ederken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, “İhtiyacı olan herkes yeter ki belediyemize ulaşsın, biz onların her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırız. Darıca Belediyesi olarak ilk günden itibaren her türlü önlemleri aldık. Şehrimizin her noktasını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Market ihtiyacı, ilaç talebi, fatura ödemesi gibi ne istiyorlarsa bir telefon kadar yakınız. Evlerinden çıkmadan bizi aramaları yeter. Ekiplerimiz gece gündüz göreve hazır bir şekilde bekliyor. Bu salgını hep birlikte el birliği ile atlatacağız” diye konuştu.

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