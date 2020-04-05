Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2. defa toplanan İl Pandemi Kurulu'nda konuşan Vali Aksoy, "Kocaeli Üniversitemiz de geçtiğimiz haftadan itibaren PCR testini yapıyor. Bu çok ciddi bir katkı sağladı. Bizim Halk Sağlığı Laboratuvarımızda bu konuda hizmet vermeye başladı ve biz Kocaeli’de yapacağımız testlerimizi artık Ankara’ya göndermiyoruz. Buda bizim daha fazla test yapma imkanımızı ortaya koyacak ve daha hızlı bir şekilde testlerimizin sonuçlarını da ulaşma olanağına imkan sağlayacak" dedi