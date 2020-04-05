Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2. defa toplanan İl Pandemi Kurulu'nda konuşan Vali Aksoy, "Kocaeli Üniversitemiz de geçtiğimiz haftadan itibaren PCR testini yapıyor. Bu çok ciddi bir katkı sağladı. Bizim Halk Sağlığı Laboratuvarımızda bu konuda hizmet vermeye başladı ve biz Kocaeli’de yapacağımız testlerimizi artık Ankara’ya göndermiyoruz. Buda bizim daha fazla test yapma imkanımızı ortaya koyacak ve daha hızlı bir şekilde testlerimizin sonuçlarını da ulaşma olanağına imkan sağlayacak" dedi
Bugün 13:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:26 TSİ
Kocaeli'de PCR testi yapılmaya başlandı
Vali Aksoy, Kocaeli Üniversitesi'nde geçen haftadan itibaren PCR testi yapılmaya başlandığını duyurdu
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Yorumlar
(1 )
Rambo - bütün hastanelerde yapılsın sadece ünivesitede değil
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