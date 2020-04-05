İzmit Belediyesinden kamu kurumlarına steril maske

Mart ayı itibariyle ülkemizde etkisini gösteren koronavirüse karşı tedbirlerini arttırarak büyük bir mücadele veren İzmit Belediyesi, tüm birimleriyle virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri sokak sokak dezenfekte çalışmaları bir yana kendi dikimevinde gönüllü olarak çalışan kadınların ürettiği steril maskeleri de kurumlara dağıtmaya devam ediyor.

SEFERBER OLDU

Koronavirüse karşı tüm imkanlarıyla seferber olan İzmit Belediyesi ürettiği steril maske üretimin ve dağıtımına da devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İzmit Belediyesi İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü’ne steril maske dağıtımı gerçekleştirdi. Maske üretiminin talebe göre arttırılarak devam edeceği öğrenildi.