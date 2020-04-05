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İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapıya kadar götürülüyor

İzmit Belediyesi, koronavirüs sebebi ile sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi bugüne kadar fatura ödemesi, maaş çekme, gıda temini ve farklı konularda 135 vatandaşın ihtiyaçlarını, talepleri üzerine gidererek kapıda teslim etti
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İzmit Belediyesi koronovirüs sebebi ile sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalığı bulunanlara sosyal hizmet desteklerini sürdürüyor. Hastalıkla mücadelede kentte birçok önlem alan İzmit Belediyesi, salgın dolayısı ile sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların taleplerine hızla cevap veriyor. Belediye ekipleri risk grubundaki vatandaşların alışveriş, maaş çekme, ilaç temini gibi ihtiyaçlarını talepleri üzerine karşılayarak evlerine teslim ediyor. 


135 KİŞİYE ALIŞVERİŞ VE FATURA ÖDEME DESTEĞİ

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla evde kal çağrısına uyan risk grubundaki vatandaşlar İzmit Belediyesi’ne telefon yolu ile ulaşarak taleplerini bildiriyor. Talepleri hızla karşılayan belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek teslimlerini gerçekleştiriyor. Bugüne kadar risk grubundaki 135 vatandaşın alışveriş ve fatura ödeme talebini yerine getiren belediye ekipleri, 108 vatandaşı da talepleri doğrultusunda ilgili kurumlara yönlendirdi.

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