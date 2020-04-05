Geçişleri engellemek için toprak döktüler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kovid-19 ile mücadelede açıkladığı tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. Bunun ardından güvenlik ekipleri Kocaeli'ye giriş çıkış noktalarında önlemler aldı.

YERE TOPRAK DÖKÜLDÜ

Karamürsel'de, Yalova ve Bursa sınırında önlem alan jandarma ekipleri sadece kamu personeline ve valilikten izinli olan araçların gidiş ve gelişine izin verdi. Ayrıca ara köy yollarında yere toprak dökülerek araç geçişi engellendi.