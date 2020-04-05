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Ev izolasyonuna gönderilen hastalar yurtlarda kalacak

Dün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu aldığı karar doğrultusunda hastalığı hafif geçiren veya virüsü atlatmış ancak gözetim altında tutulması gereken hastalar bundan sonra KYK yurtlarında misafir edilecek
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Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs ile mücadele için oluşturulan il pandemi kurulları hem bakanlık kararlarını uyguluyor hem de şehir için yeni kararlar alıyor. Normal süreçte Coronavirüs testi pozitif çıkan hastalar, sürecin negatife dönmesinin ardından evlerde 14 günlük karantinaya gönderiliyordu. Dün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında Kocaeli İl Pandemi Kurulu aldığı kararda bu süreç ile ilgili yeni bir aşamaya geçildi.

"KYK'DA KARANTİNAYA ALINACAK"

Yarından itibaren uygulanacak karara göre virüs testi pozitif çıkmış tedavi sonrası ise negatife dönmüş hastalar ile hastalığı hafif geçiren hastalar Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinaya alınacak. Sürecin ardından hastalığı komple atlatan hastalar kontrollerin ardından taburcu edilecek.

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Yorumlar

(2)
01

Od - Dogru ola bilir güzel bir karar ama o kişi ihtiyaç ini nasıl karşilayacaksınız

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 13:53
02

Ceyhun Kalpak - @Od 01 nolu yoruma cevabı: BUGÜNE KADAR YURTLARDA KALANLARIN LHTİYACINI KİM KARSILIYORDU AYNI SİSTEMDEVAM GÜZEL YERİNDE BİR KARAR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 16:05

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