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Tüm kontrol Büyükakın'da!..

Gelecek sezon kulübün mali disiplini açısından önemli bir hamle geldi ve Kocaelispor’u Sevenler Derneği kuruldu. Öncü isim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın. Başkan Büyükakın aynı zamanda derneğin koordinasyonunu yönetecek
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Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyada yüzbinlerce insanı etkileyen koronavirüs-Covid19 pandemisi ile mücadele sürerken, diğer yandan sportif organizasyonların akıbetleri ile ilgili hiç kimsenin bir fikri yok. Aynı durum derneklerin çalışmaları için de geçerli. Kocaelispor’un Mayıs ayındaki olağan genel kurulunu yapıp yapmayacağı da şekillenmiş değil. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile ikinci bir emre kadar derneklerin hiçbir faaliyette bulunamayacağını duyurmuştu.

YÖNETİMİNİ DE BÜYÜKAKIN BELİRLEDİ

Önümüzdeki sezonla ilgili olarak girişimlersalgın öncesinden başlamış. Kulübün mali anlamda finansmanının sağlanacağı bir dernek kuruldu ve derneğe “Kocaelispor’u Sevenler Derneği” adı verildi.Bu dernek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından koordine edilecek. Dernekteki yöneticilerin 1’i dışındaki tüm isimler Büyükakın’ın inisiyatifinde davet edildi.

GERÇEK Mİ, ALGI YÖNETİMİ Mİ ?..

Kocaelispor’da kimi yöneticiler salgın öncesi üye çalışmaları yapmış ve önümüzdeki sezon için de kollarını sıvamıştı. Bir iddiaya göre ise mevcut başkan Hüseyin Üzülmez’in yorulduğunu Büyükakın’a ilettiği ancak Büyükakın’ın Hüseyin Üzülmez’in devam etmesi yönündeki görüş bildirdiği belirtildi. Belli bir kesim bu durumun bir algı yönetimi olabileceği üzerinde de durdu.

TANIDIK İSİMLER VAR…

Kocaelispor’u Sevenler Derneği, Kocaelispor yönetimi ile birlikte organik olarak hareket edecek. Önümüzdeki sezonun finans merkezi olacağı düşünülen Kocaelispor’u Sevenler Derneğ’inde tanıdık isimler bulunuyor. Spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Av. Özkan Kurt dernekte yer alacak.Kurt aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi.

SARIGÜL, BAYRAMOĞLU, KAVAS, ORHAN

Öte yandan çalışkan bir spor adamı olan Kocaeli Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaelispor’da bir dönem yöneticilik yapmış Kerim Bayramoğlu ile yine eski yöneticilerden, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Orhan, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Celal Kavas da dernek yönetimi içinde yer alacak.

ONAY VERMEDEN KURUŞ GEÇMEYECEK

Başta otoparklar olmak üzere, Kocaelispor’un Büyükşehir kaynaklı sabit gelirleri bu derneğin havuzunda toplanacak ve ihtiyaca göre kulübe buradan kaynak aktarılacak. Tabii ki Büyükakın’ın izni olmadığı sürece dernekte hiçbir şekilde nakit akışı sağlanmayacak.

Dün 20:00 TSİ - Spor

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